أوكرانيا: إصابة العشرات من الشرطة فى اشتباكات مع محتجين على الإغلاق

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن أحد أفراد الشرطة فقد الوعي نتيجة تعرضه للضرب كما أصيب 40 آخرون اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات بين الشرطة وآلاف المحتجين على العزل العام الذي أعلنت الحكومة أنها ستطبقه لمكافحة فيروس كورونا.وأعلنت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن إجراءات عزل عام مشددة في مختلف أنحاء البلاد سيتم تطبيقها في يناير لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أعقاب قفزة في عدد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.وخلال مظاهرة لرواد أعمال وممثلي شركات صغيرة في ميدان الاستقلال في كييف، اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين بعد أن حاول محتجون نصب خيام.وقالت الشرطة في بيان "ضُرب رجل شرطة على رأسه وفقد الوعي وأصيب 40 آخرون بحروق في العين" بسبب الغاز.وفي بيان منفصل قالت الشرطة إن ثلاثة ضباط نقلوا إلى المستشفى للعلاج بعد هجوم مجموعة من المخمورين عليهم.وأصيب أكثر من 900 ألف بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا.وتشمل إجراءات العزل العام الجديدة إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه ومنع التجمعات، وتسري من الثامن إلى 24 من يناير.