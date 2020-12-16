حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يرطّب الزملاء الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجدّ ما يؤشر إلى بعض التبدّلات في الظروف.
عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضًا عن خسارة عاطفية سابقة.
صحيًا: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا على وضعك الصحي، انتبه.
مهنيًا: يرطّب الزملاء الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجدّ ما يؤشر إلى بعض التبدّلات في الظروف.
عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضًا عن خسارة عاطفية سابقة.
صحيًا: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا على وضعك الصحي، انتبه.