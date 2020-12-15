«الأمم المتحدة»: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيجتمع الأربعاء

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قرر عقد اجتماع للمرة الأولى منذ خمسة أعوام من المتوقع أن يجري فيه بحث مسألة توحيد سعر الصرف.المصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.