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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: سنحصل على مليون جرعة من لقاح كورونا يناير المقبل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت موريتانيا أنها ستحصل على 850 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في يناير المقبل، لافتة إلى أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لذلك.

وقال مسئولون سياسيون اليوم الثلاثاء إن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ستحصل على 850 ألف جرعة من اللقاح وإن الإجراءات متسارعة للحصول عليها.

وأوضح عضو البرلمان الموريتاني رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب ولد أمين، أن هذا الإعلان تم خلال اجتماع عقدته الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء مع رئيس الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) دعا الأحزاب للاجتماع.

ووصفت الأحزاب الوضع الحالي في موريتانيا بـ "الخطير" وحثت بعضها البعض على القيام بحملات تعبئة للرأي العام حول صور الوقاية واحترام إجراءات السلامة.

وتوفي اليوم الثلاثاء ثمانية أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية على الإطلاق تسجل في موريتانيا منذ ظهور الجائحة.

من جانبه، قال مدير الصحة العمومية الموريتانية الدكتور سدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الوفيات بلغت 8 بينما سجلت 296 إصابة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 130 حالة تعافٍ.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 11431 بينها 236 وفاة و8248 حالة شفاء.

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