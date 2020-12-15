«السياحة» تناقش خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، اليوم، مع المهندس علاء الحايس مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة وعرض أهم المستجدات في ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة.وخلال الاجتماع تم استعراض ماتم إنجازه من تكليفات من مجلس الوزارء في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالإضافة لكيفية تذليل العقبات التي تواجه بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وأهميتها في توفير معلومات دقيقة عن العمالة سواء بالقطاع.وتناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار، الذي تم توقيعه نوفمبر الماضي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية او الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والاثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الاثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام ادارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية.كما استعرض الاجتماع أيضا الموقف الحالي لخدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك في التيسير على الزائرين الأجانب والمصريين.