مجلس الأمن يطالب بخروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الدور المهم لدول الجوار الليبي والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية.كما أكد أعضاء مجلس الأمن في بيان نشرته البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الإلكتروني، أن العملية السياسية الناجحة ضرورية لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل.وأشاروا إلى التقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي حتى الآن، داعين إلى مضاعفة الجهود من قبل المشاركين الليبيين.وشددوا على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، متطلعين إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات الرصد الفعال لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.