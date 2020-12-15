«السياحة» تقرر استبدال تذاكر زيارة المواقع الأثرية المتوقفة

خصصت وزارة السياحة والآثار لجنة مختصة بقطاع التمويل بالوزارة، لاستبدال التذاكر المجمعة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية الموقوف العمل بها اعتبارا من 1112018 طبقا للضوابط الموضوعة من قبل السلطة المختصة بالوزارة.وأشارت الغرفة في منشور لها عمم على جموع الشركات أنه قد تحدد يومي (الأحد الأربعاء) من كل أسبوع، حيث أن اللجنة مستمرة في عملها حتى 31122020 وحالة عدم حضور الشركات استبدال التذاكر الموقوف العمل بها حتى التاريخ المشار إليه، يعد ذلك تنازل منها ومن رغبتها في الاستبدال.وأوضحت الغرفة أن مقر اللجنة الكائن في 3 شارع نوبار قصر إسماعيل باشا المفتش بجوار مكتب بريد الدواوين بميدان لاظوغلي.