والدة الطفلة ميرا لـ«الدستور»: سنجرى العملية غدًا.. ونشكر القيادة السياسية

أكد محمود والد الطفلة ميرا الذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة بمعهد ناصر أن نجلته ستجرى عمليتها، غدا الأربعاء، وقدم الشكر للقيادة السياسية.وقال والد الطفلة ميرا في حديثه لـ"الدستور" إن الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، أكد له أنه تم توفير كل مشتقات الدم استعدادا للعملية المقرر إجراؤها لنجلته.