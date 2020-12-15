«التعليم» تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية، من خلال الحساب المدرسي الموحد 365 من يوم ١٦ ديسمبر حتى يوم ٢٦ ديسمبر، من خلال الرابط التالي:https:moe-register.emis.gov.egوأكدت الوزارة أنه لكي يتمكن الطلاب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسى الموحد الخاص بك من خلال هذا الرابط التالي:https:office365.emis.gov.egوأضافت الوزارة أنه حتى يتم إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص بك يجب أن يكون لديه الرقم القومي الخاص بك وكود الطالب.