«التعليم» تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:42 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية، من خلال الحساب المدرسي الموحد 365 من يوم ١٦ ديسمبر حتى يوم ٢٦ ديسمبر، من خلال الرابط التالي:
https:moe-register.emis.gov.eg
وأكدت الوزارة أنه لكي يتمكن الطلاب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسى الموحد الخاص بك من خلال هذا الرابط التالي:
https:office365.emis.gov.eg
وأضافت الوزارة أنه حتى يتم إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص بك يجب أن يكون لديه الرقم القومي الخاص بك وكود الطالب.
https:moe-register.emis.gov.eg
وأكدت الوزارة أنه لكي يتمكن الطلاب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسى الموحد الخاص بك من خلال هذا الرابط التالي:
https:office365.emis.gov.eg
وأضافت الوزارة أنه حتى يتم إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص بك يجب أن يكون لديه الرقم القومي الخاص بك وكود الطالب.