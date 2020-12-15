إغلاق 6 محلات للعمل بدون ترخيص بأسوان

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات التفتيش على المحلات، لمتابعة الاشتراطات الصحية والبيئية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينه أسوان حملة تفتيشية على المحلات بالسويقة بطريق السماد بحي شرق المدينة.وأسفرت الحملة التفتيشية عن المرور على ٨ منشآت تجارية، والتوصية بإغلاق ٦ محلات للعمل بدون ترخيص، بتنفيذ قسم رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة.