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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار محاولات السيطرة على حريق مزارع النخيل بالوادي الجديد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:35 م
حريق مزارع النخيل
حريق مزارع النخيل
محمد مهدي
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تحاول سيارات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، السيطرة على حريق مزرعة النخيل الخاصة بمنطقة القلمون، الذي امتد بالمزارع المجاورة بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة.

حيث اندلع حريق هائل بمزرعة نخيل بالقرب من بركة مياه قرية القلمون بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية التابعة للقرية والقري المجاورة لمكان الحريق للسيطرة عليه، كما تم الدفعة بسيارات الإسعاف تحسبا لأي حالات اختناق أو إصابة قد تحدث بسبب الدخان الكثيف.

وتسببت الرياح في اشتعال النيران مرة أخرى بعد إخماد وتبريد جزءا منها قبل انتقالها للمزارع المجاورة والمتلاصقة بالمزرعة المشتعلة.

وكان اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا يفيد بوجود حريق كبير بمزرعة نخيل بقرية القلمون دون وقوع إصابات بشرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية المجاورة وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل امتداده للكتل السكنية.

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