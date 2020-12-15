وزيرة الهجرة: لغتي هويتي وهوية أولادي

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن أهمية تفاعل أبناء المصريين بالخارج في مبادرة اتكلم مصري التي أطلقتها الوزارة هذا العام.وقالت «مكرم» عبر صفحتها الشخصية: «هترجم إزاي لولادك مقولة الشهيد أحمد منسي يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، ولو ترجمتها.. هتديلك نفس المعنى، هتعرف توصلهم إحساس الكلمة بالعربي».وأضافت: «لغتي هي هويتي وهوية أولادي.. لغتي حماية لثقافتهم وشخصيتهم المصرية.. هي حكاوي زمان من أجدادنا.. لغتي طريقة التواصل المباشر.. نتعلم اه لغات أجنبية ونتعرف على ثقافات آخرى وننفتح على العالم بس نحافظ على لغتنا وهويتنا المصرية».وأوضحت أن مبادرة اتكلم عربي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج برعاية رئيس الجمهورية.