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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:30 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
وائل توفيق
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تسببت الفتاة التي يحبها فريد الأطرش في أن يتخذ قراره بالابتعاد عنها وإنهاء علاقته بها، بعد موقف محرج تسببت فيه في أحد ملاهي الهرم.

كان الموسيقار الراحل فريد الأطرش على علاقة عاطفية مع "مديحة"، استمرت لمدة عشر سنوات، حسبما وصفها في حوار مع مجلة "الشبكة": "من عائلة ثرية وملكة جمال، وتتمتع بجاذبية خاصة وخفة ظل ولديها سرعة بديهة".

لكن في إحدى المرات التي اصطحب فيها فريد الأطرش حبيبته "مديحة" إلى ملهى "الأريزونا" بشارع الهرم، الذي كانت تؤدي فيه الفنانة الراحلة سامية جمال فقرة الرقص الشرقي الخاصة بها، حدث الموقف الذي قطع العلاقة بينهما، بعد كل هذه المدة الطويلة.

ما إن رأت "مديحة" سامة جمال، حتى شعرت بغيرة شديدة منها، ووصفتها بكلمات سيئة سمعها كل المتواجدين في صالة الملهى، ليقوم الموسيقار بضرب مديحة أمام الجميع بعد بكاء سامية جمال الشديد، وأنهى علاقته بها في هذه الليلة.

وبعدما دخل الفنان فريد الأطرش مع الفنانة سامية جمال في علاقة عاطفية، بعد مرور الأيام، قررت الفنانة سامية جمال إنهاء العلاقة، لأنه شعرت أنه حب بلا أمل، خاصة بعد كل السنوات التي جمعتهما، فتزوجت من متعهد الحفلات الأمريكي "شبرد كينج"، الذي التقت به في باريس، ورغبة في الزواج منها، قام بتغيير ديانته ليصبح مسلم الديانة، كما غيّر اسمه إلى "عبد الله كينج".

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