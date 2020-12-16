تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 16-12-2020

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلى المصري



سعر الدولار الأمريكي اليوم



سعر الدينار الكويتي اليوم



سعر الدرهم الإماراتي اليوم



سعر الريال السعودي اليوم



أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر



سعر الريال السعودي اليوم



سعر الدرهم الإماراتي اليوم



سعر الدينار الكويتي اليوم



وتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في "البنك الأهلى المصري وبنك مصر"، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري".تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 16-12-2020، في البنك الأهلى المصري "الحكومي"، حيث وصل سعر اليورو الأوروبى، اليوم، عند الشراء 18.9846 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 19.1736 جنيه مصري، ووصل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.798 جنيه مصري، وسجل عند البيع 21.1121 جنيه مصري.وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك الأهلى المصري عند الشراء إلى 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 51.596 جنيه مصري.وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع 4.2908 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.6351 جنيه مصري، وعند البيع 17.8059 جنيه مصري.بلغ سعر الريال السعودي، عند الشراء 4.0888 جنيه مصري، وسجل عند البيع 4.202 جنيه مصري.تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاربعاء 16-12-2020، في بنك مصر "الحكومي"، حيث شهد الدولار الأمريكي استقرار سعره، اليوم، ليسجل الدولار الأمريكي عند الشراء 15.66 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.76 جنيه مصري.سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.088 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.202 جنيه مصري.سجل الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك مصر، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.291 جنيه مصري، فيما سجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.798 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 21.0932 جنيه مصري.سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 19.0003 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع إلى 19.1736 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.6351 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 17.8059 جنيه مصري.وصل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر، عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 51.596 جنيه مصري، فيما سجل الين الياباني عند الشراء 15.0374 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.1655 جنيه مصري.قد يهمك أيضا.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم