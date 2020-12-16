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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:17 م
أسعار العملات
أسعار العملات
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الاربعاء 16-12-2020، وتأتي أسعار العملات الأجنبية والعربية من أهم مؤشرات البحث على جوجل بشكل يومي.

وتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في "البنك الأهلى المصري وبنك مصر"، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري".

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلى المصري
تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 16-12-2020، في البنك الأهلى المصري "الحكومي"، حيث وصل سعر اليورو الأوروبى، اليوم، عند الشراء 18.9846 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 19.1736 جنيه مصري، ووصل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.798 جنيه مصري، وسجل عند البيع 21.1121 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم
وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك الأهلى المصري عند الشراء إلى 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 51.596 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع 4.2908 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.6351 جنيه مصري، وعند البيع 17.8059 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم
بلغ سعر الريال السعودي، عند الشراء 4.0888 جنيه مصري، وسجل عند البيع 4.202 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر
تعرض «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاربعاء 16-12-2020، في بنك مصر "الحكومي"، حيث شهد الدولار الأمريكي استقرار سعره، اليوم، ليسجل الدولار الأمريكي عند الشراء 15.66 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.088 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.202 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك مصر، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.291 جنيه مصري، فيما سجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.798 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 21.0932 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 19.0003 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع إلى 19.1736 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.6351 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 17.8059 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
وصل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر، عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 51.596 جنيه مصري، فيما سجل الين الياباني عند الشراء 15.0374 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.1655 جنيه مصري.


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