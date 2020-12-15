محامي المتهمين يهدد بسنت فتاة ميت غمر: «مش هتشوفي الشارع»

قالت الإعلامية سارة حازم، إن التهديدات ما زالت تتوالى لبسنت فتاة ميت غمر التي تعرضت لواقعة تحرش جماعي بعد تقديمها بلاغًا، مشيرة إلى أن محامي المتهمين أيضًا هدد الفتاة، وكتب على السوشيال ميديا "لو حصل لهم حاجة مش هتشوفي الشارع تاني".





من ناحيتها، قالت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المجلس يدعم الفتاة في كل ما تريده، موضحة أنه توجد قوانين رادعة لأي تشهير إلكتروني.



