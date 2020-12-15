خبراء: مجلس النواب الجديد خطوة إضافية على طريق إثراء الحياة السياسية

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والخبراء السياسيين بالتشكيل النهائى لمجلس النواب الجديد، الذى ضم كل التوجهات الحزبية، فضلًا عن التمثيل الكبير للمستقلين، وأظهر مدى التوافق بين التحالفات المختلفة، وأكد أن الساحة السياسية تتسع للكل فى مناخ من التنافسية والتعددية.وأوضح النواب والسياسيون أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة، التى ضمت عددًا من الأحزاب الممثلة لمختلف الأيديولوجيات السياسية، يُعد خطوة كبيرة على طريق إثراء الحياة الحزبية والنيابية، مؤكدين أن ذلك سينعكس على أداء البرلمان الجديد.وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر» نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، الذى ترشح لانتخابات مجلس النواب على رأس القائمة الوطنية «من أجل مصر» بالغربية، إن المجلس الجديد يعبر عن مدى التوافق الوطنى بين الأحزاب السياسية المختلفة، بعدما نجحت القائمة فى ضم أصحاب الرأى والرأى الآخر، من جميع التيارات للاستفادة من كل طاقة وطنية.وأشار إلى أن البرلمان الجديد شهد تمثيل المرأة بنسبة ٢٥٪ من إجمالى عدد المقاعد، مع ضم عدد من زوجات الشهداء، لافتًا إلى أن ذلك يعد تكريمًا لشهداء الوطن واعترافًا بتضحيات هؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، واستشهدوا من جراء العمليات الإرهابية التى شهدها الوطن فى السنوات الماضية.وأضاف: «أهم ما يميز المجلس الجديد هو وجود عدد كبير من النواب من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وهى تجربة أثرت الحياة السياسية، وأسهمت فى خلق كوادر جديدة من الشباب، وتأهيلهم للمشاركة بقوة فى صنع القرار، لتولى المواقع القيادية مستقبلًا، إلى جانب انضمام عدد آخر من الشباب من خارج التنسيقية، ما يضمن التمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان».فيما قال عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن المجلس الجديد يُعد أحد أكبر البرلمانات منذ بدء الحياة النيابية فى مصر وأكثرها تنوعًا من الناحيتين السياسية والحزبية، بعدما ضم مختلف الآراء والتخصصات والشرائح، ما يضمن تمثيلًا مشرفًا وقويًا لجميع المواطنين تحت قبة البرلمان».وأضاف: «مجلس النواب الجديد يعد ترجمة حقيقية للاهتمام بالعمل الحزبى خلال الفترة الأخيرة، والتواصل المباشر مع الجماهير، حتى تكون الأحزاب همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية».وواصل: «تشكيل القائمة الوطنية الموحدة (من أجل مصر) يمثل فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية وتأهيلهم للمشاركة بقوة فى الحياة السياسية وصنع القرار، خاصة أنها ضمت العديد من الوجوه الجديدة من مختلف الفئات والتخصصات، خاصة من الشباب، إلى جانب شخصيات وأسماء بارزة فى العمل السياسى والحزبى، مع اختيار الأعضاء وفقًا لمعايير الكفاءة والانتماء الوطنى».وتابع: «القائمة عكست شعور جميع الأحزاب والتيارات السياسية بالمسئولية تجاه إنجاح التجربة الديمقراطية، وأكدت أن الجميع يضع أمامه هدفًا واحدًا ورئيسيًا فى الفترة المقبلة وهو مصلحة مصر».وقال: «البرلمان يشهد مشاركة حزبية من الجميع دون إقصاء لأحد، مع تمكين الشباب والتمثيل القوى للمرأة، طبقًا لما نص عليه الدستور وتواجد الكوادر المهنية التى تحتاجها مجالس التشريع والرقابة، ما يضيف لعمل اللجان النوعية على مستوى العضوية أو على مستوى هيئة المكتب، ويثرى الحياة النيابية ويسهم فى التوسع الرقابى».وأضاف: «هذه التركيبة البرلمانية الجديدة تؤكد أن هذا البرلمان سيكون معبرًا عن الشعب، وعن فئات وشرائح مختلفة، ما يثرى العمل النيابى والتشريعى، لكونه يضم لأول مرة هذا الكم من الأحزاب مختلفة التوجهات والأيديولوجيات، ما بين مؤيد ومعارض، ويسارى وليبرالى، وكذلك سينعكس على العمل الرقابى والتشريعى لمصلحة الوطن والمواطن».أما الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس «حزب الوفد»، فأوضح أن مجلس النواب الجديد يضم كل الآراء والأفكار، ويعبر عن جميع فئات الشعب المصرى، خاصة بعد تشكيل ائتلاف انتخابى، ضم ١٢ حزبًا سياسيًا، من مختلف الأفكار والأيديولوجيات، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن ذلك يثرى الحياة السياسية فى مصر.وقال: «إن هذه الآراء والتخصصات السياسية والقامات الحزبية المتواجدة تحت القبة سيكون لها دور كبير فى إعلاء مصلحة الوطن والوطنية، خاصة أن هناك تمثيلًا متوازنًا وقويًا لجميع الآراء، والجميع يقف على مسافة واحدة من المصلحة العامة للوطن، لذا ستلعب تركيبة مجلس النواب المقبل، التى وصفها كثيرون من الشخصيات السياسية والحزبية بأنها تركيبة تاريخية، دورًا كبيرًا فى إثراء العمل الحزبى فى المستقبل القريب، ما سينعكس على مصلحة المواطن».وأضاف: «الجميع تحت قبة البرلمان حريص على إثراء الحياة السياسية، وأن يكون صوت المواطن تحت القبة، ويعبر عن آرائه وأفكاره، والتركيبة الحالية تضم قامات وقيادات وذوى خبرة، وسيكون لها دور كبير فى العمل البرلمانى».ولفت إلى أن فكرة الترشح على القائمة الوطنية سيكون لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية فى السنوات المقبلة، وذلك من خلال سعى الأحزاب لزيادة أعداد مقاعدها وتمثيلها عبر مزيد من العمل على الأرض.من جانبه، قال سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع» عضو مجلس الشيوخ: «إن مجلس النواب الجديد امتلك جميع مقومات الديمقراطية وجاء فى مناخ سياسى متكامل، وضم الكوادر اللازمة التى عبرت عن جميع التيارات الحزبية، سواء المؤيدة أو المعارضة، وذلك كله حقق التنوع الأيديولوجى الذى سعت الدولة المصرية والقائمة الوطنية إلى تحقيقه».وأضاف: «المجلس الجديد ملقى على عاتقه ثلاث مهمات أساسية، هى إيجاد شكل جديد لتجديد الخطاب الدينى فى مصر، وخلق سياسات إعلامية جديدة قادرة على مواجهة التحديات العصيبة التى تمر بها الدولة، وكذلك وضع خطة جديدة للقضاء على الأمية داخل مصر».وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تشكيل مجلس النواب الجديد، من خلال الجمع بين نظامى القائمة والفردى، حافظ على التنوع الفكرى فى تشكيله، فضلًا عن أن القائمة الوطنية الفائزة فى الانتخابات أعلنت منذ تأسيسها أنها ستمثل جميع الأحزاب السياسية، بمواقفها وأيديولوجياتها المختلفة التى تتبناها، ما يعكس حرص الأحزاب على تكوين مجلس جديد يضم جميع الأصوات ويضمن التمثيل الملائم لكل أطياف المجتمع.وأضاف: «الأحزاب السياسية حرصت على الوجود بقوة فى الشارع، وانتهزت فرصة انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب لتعود من جديد وتمارس دورها بكفاءة أكبر، والمجلس الجديد ضم كوادر متنوعة ومختلفة، وهو ما أدى لبرلمان متكامل، يمكنه أن يستمع لكل الآراء دون حجر على أى منها، وسيصب فى النهاية لصالح التشريعات والقوانين التى سيقرها فى الفترة المقبلة».فى السياق ذاته، أكدت هبة باشا، عضو المجلس القومى للمرأة، أن من أهم مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هو تمكينها سياسيًا، وتمثيلها بنسبة ٢٥٪ من البرلمان، وهى النسبة الأكبر فى تاريخ الانتخابات النيابية بمصر.