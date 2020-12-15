«المتحدة» تضيئ سماء القاهرة احتفالًا بالعام الجديد 2021

يحتفل العالم أجمع بميلاد سنة جديدة فى منتصف ليل 31 ديسمبر 2020، وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم باحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا.وغالبا ما تكون تلك الاحتفالات حول أحد أهم إنجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة والفرح، ويتم نقلها إعلاميا لكى تنقل صورة إيجابية عن تلك العاصمة والدولة ويكون حدثا مميزا يظل جزء من هوية المدينة للعام كله.في مصر، استعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى لعمل احتفالية كبرى فى القاهرة، وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التى تعبر عن الدولة الحديثة، والتى تمت خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذا وقع الاختيار على "كوبرى تحيا مصر"، وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتى تعطى صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهى احتفالات العواصم العالمية الكبرى.وأيضا تم اختيار موقع مميز من (العاصمة الإدارية الجديدة)، ويكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات فى الموقع نفسه فى تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة باستقبال العام الجديد.وستقوم كل وسائل الإعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلى لاستقبال العام الجديد فى منتصف ليل القاهرة، وإضافة إلى التواصل مع وسائل الاعلام العربية والعالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر باستقبال العام الجديد.وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة بأن نوعية الألعاب النارية مميزة فى أداءها وأمانها، وذلك لأداء هذا العمل الكبير حيثت تم استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز الكوبرى والمنطقة المحيطة به.ويتوقع صالح أن يكون هذا العمل هو الأكبر والغير مسبوق فى مصر ليكون أيقونة لاحتفالات العام الجديد سنويا، ومثال يتم العمل به والبناء عليه كل عام.