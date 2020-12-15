من هو بطل فيلم «فيرس» صاحب الصفر إيرادات؟

من هو بطل الفيلم؟

المخرج أسامة عمر أخرج فيلمين لم يحققان أي إيرادات

الفيلم يعرض على منصات إلكترونية قريبًا

هل الفيلم يشبه مسلسل ما وراء الطبيعة؟

الفيلم آخر ظهور للفنان محمود جمعة

أولى تجارب ابنة لقاء سويدان في السينما

أثار فيلم "فيرس" الكثير من الجدل، ليس بسبب الجودة الفنية، ولكن بسبب تحقيق الفيلم صفر إيرادات في أحد أيام عرضه، الأمر الذي دفع غرفة صناعة السينما لرفع الفيلم من دور العرض السينمائي، نظرًا للإقبال الضعيف من الجمهور على الفيلم، رغم السماح بنسبة 50% للحضور.بطل الفيلم هو شريف السلاموني الذي بدأ رحلته في التمثيل بدور ثانوي بمسلسل "الدخول في ممنوع"، ولم يحقق أي نجاح نهائيًا، وقرر العودة مرة أخرى من خلال السينما، ولكن بدور بطولة مطلقة شارك بنفسه فى إنتاجها مع مخرج الفيلم أسامة عمر.بدا أسامة عمر حياته المهنية في عالم السينما كمدير تصوير إلى أن انطلقت رحلته في عالم الإخراج من خلال فيلم "زجزاج" عام 2014 الذي لم يحقق أي نجاح ملحوظ، وفي عام 2020 ورغم أن أفلام الرعب في مصر لا تظهر بالشكل اللائق، إلا أن المخرج قرر تصوير الفيلم بكاميرات عالية الجودة وهي كاميرات "8k"، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع ومتطلبات الجرافيك.قرر صناع الفيلم بعد قرار رفعه من السينمات العرض على منصات الإلكتروانية خلال الفترة القادمة بعض عرضه الشهر القادم في سينمات دول الخليج.الفيلم رعب تشويقي، من خلال شخصية حمزة الممثل الشاب وهو يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية غريبة وهي الفتاة الصغيرة التي تطارده، نفس الشيئ في مسلسل ما وراء الطبيعة للفنان أحمد أمين، فيجد نفسه مطاردا مع أصدقاءه بسبب لعنة ما.يعد فيلم "فيرس" آخر أعمال الفنان الراحل محمود جمعة الذي وافته المنية في شهر سبتمبر الماضي بعد دخوله في غيبوبة لمدة 10 أيام.تعد التجربة الأولى لها في السينما للفنانة الشابة جومانة فؤاد نجلة الفنانة لقاء سويدان بعد نجاحها في الدراما بمسلسل ضد المجهول مع الفنانة غادة عبد الرزاق.فيلم "فيرس" بطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبوعوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبدالحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمى المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد، ومن إخراج أسامة عمر، وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز.