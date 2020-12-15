1264 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان الثلاثاء إلى 148877 إصابة بعد تسجيل 1264 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1223 منذ 21 فبراير الماضي.