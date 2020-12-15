«العذراء باب السماء».. العظة الأحدث للقمص بيجول الأنبا بيشوي

ترأس القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار مرقس الكويت.وألقى القمص بيجول خلال صلوات القداس، عظة روحية بعنوان "العذراء باب السماء"، متحدثًا خلالها عن قيمة السيدة العذراء مريم بالكنيسة، ومحبة الأقباط لها.وشارك بصلوات القداس عدد محدود من شمامسة الكنيسة والكهنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.