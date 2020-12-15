غدًا.. تعطيل الدراسة في دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيء خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وأكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ أى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط امطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم، حفاظا على سلامة الطلاب.