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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 11532 إصابة و790 وفاة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:27 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، 11532 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 3063 أمس الإثنين و11533 يوم الأحد، بينما واصل عدد المصابين بالمرض في المستشفيات الانخفاض.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 59072 في المجمل بعد تسجيل 790 وفاة جديدة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 371 أمس الإثنين.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا حتى الآن مليونين و391 ألفا و447 حالة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم.

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