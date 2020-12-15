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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

846 وفاة و14844 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:27 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، تسجيل 846 حالة وفاة و14 ألفا و844 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد "وصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 65 ألفا و857 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء"، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و870 ألفا و576 حالة، شفي منهم مليون و137 ألفا و416 شخصا، بينما يبلغ عدد الحالات الإيجابية النشطة حاليا 667 ألفا و303 حالات.

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