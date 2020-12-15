506 وفيات و15450 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تسجيل 506 حالات وفاة و15 ألفا و450 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية الأزمة إلى 64 ألفا و908 حالات، وفقا لبيانات وزارة الصحة، ونحو 80 ألف حالة وفقا لوكالات إحصائية، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليون و888 ألفا و116 إصابة.