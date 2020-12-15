رئيس حزب المصريين: السيسي يؤسس لفلسفة جديدة للصناعة الوطنية

أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، مؤكدًا أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم، وتسعى الدولة المصرية مؤخرًا بكل السبل إلى تنشيط الصناعة المحلية؛ لتوفير النفقات العامة سواء التكلفة الإنتاجية أو الاستيراد بما يُعزز من مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل؛ علاوة على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب.وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة، لأن الدولة تمتلك عمالة رخيصة ومدخلات إنتاج بأسعار تنافسية واستقرار أمني وغيرها من الأمور التي تجعل مصر من أفضل 10 دول للاستثمار في العالم، موضحًا أن الحكومة مؤخرًا نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري والصناعي في مصر.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الصناعة المصرية شهدت الكثير من التقدم والازدهار؛ بفضل توجيهات الرئيس السيسي لتطوير هذا الملف في أسرع وقت ممكن، موضحًا أنه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن ذلك لم يصبح عقبة أو عائقا أمام الحكومة التي تبذل مجهودات خارقة لتطوير وتنشيط الصناعة الوطنية.وأوضح أن مصر تمتلك الكثير من القدرات التصنيعية الهائلة سواء المتوافرة في شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية، موضحًا أن أكثر ما ساعد في تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية هو الاستقرار الداخلي لمصر، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها الدولة خلال المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن المنتجات المحلية أصبحت تحظى بثقة كبيرة ونالت مكانة جعلتها منافسة لنظيرتها المستوردة في السوق المحلية، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا عددًا من القرارات ساهمت في تعميق المنتج المحلي، وأهمها إحلال المكون المحلي محل المستورد، ما ساهم في توفير العديد من المليارات لخزينة الدولة وتم توجيهها لمشروعات أخرى بجانب مساعدة المصانع والورش المتعثرة مما دفع عجلة الإنتاج.وطالب رئيس حزب "المصريين"، في نهاية بيانه جميع شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والقطاع الخاص بالتوحيد صفًا واحدًا؛ من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.