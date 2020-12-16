خبراء: إرهاب الحوثي ضد ملاحة البحر الأحمر يهدد سوق النفط العالمي

كيف يهدد الحوثي ملاحة البحر الأحمر؟



كيف تؤثر على الملاحة؟



خطورة إقليمية بحرية وبرية وجوية



لم يكن المرور من خلال البحر الأحمر بالنسبة إلى السفن التجارية الدولية يشكّل نزهة وإنما هو مرور استراتيجي، ولكن شكلت ميليشيا الحوثي في اليمن تهديدات على الملاحة في منطقة البحر المتوسط، وتصاعدت العمليات الإرهابية التي تطال العبّارات وسفن الشحن، التي تمر عبر مضيق باب المندب، ولاسيما السعودية منها، والتي كان أخرها الهجوم الذي طال ناقلة نفط في جدة، أمس الاثنين.تحذيرات وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كشفت عن المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن.وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميلشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.وأضاف الإرياني «أن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديدا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية».من جانبه، أكد الدكتور فهد الشليمي الخبير السياسي والاستراتيجي الكويتي، أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يعتبران من الممرات والمضايق الحساسة للغاية، لافتا إلى أنهما ينتجون 4 ملايين و400 برميل نفط يوميا، كما أنهما مدخل للمحيط الهندي وبالتالي النقاط الضيقة تعتبر مغرية للإرهابيين.وقال الشليمي في تصريحات لـ"الدستور": "الحوثي يريد أن يربك سوق الإمدادات النفطية، ولكي يخلى مسئولياته، يستخدم استراتيجية التعامل عن بعد، أما عن طريق القذائق الصاروخية أو عن طريق الألغام المجهولة أو عن طريق الزوارق المسيرة"، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي لا تستطيع الدخول بقوات نظامية خوفا من تحمل المسئولية.ولفت المحلل الكويتي إلى اتفاقية المضائق والبحار التي تمنع إعاقة المضائق، وتعتبرها مياه دولية حتى لو كانت إقليمية لأي دولة، بالتالي هناك مخالفات خطيرة تهدد الملاحة، موضحا أن هذا التهديد يسعى للضغط على دول التحالف أو السعودية للحصول على تنازلات.وأردف: "الحوثي يعمل بأسلوب الإيرانيين، في استخدام الحروب غير المتماثلة، فيسعى للتحرش بالكيانات الكبيرة عن بعد، وهو تم اعتماده إيرانيا في الثمانينات في مضيق هرمز".فيما ذكر الشليمي مخاطر العمليات الإرهابية في البحر الأحمر وهي كالتالي: "تؤثر على ارتفاع أسعار التأمين، وارتفاع أسعار النفط، وإرباك سوق النفط العالمي، وإرباك التجارة العالمية التي تمر عن طريق باب المنب"، لافتا إلى أنه يشكل خطورة على قناة السويس أيضا بوجوده في البحر الأحمر.وشدد على ضرورة تشكيل مجموعات متعددة الجنسيات من المجتمع الدولي لتأمين مسار الطاقة العالمية، وحماية خط مواصلات الطاقة في البحر الأحمر، معتبرا أنه هو الحل الوحيد والذي تم سابقا في مضيق هرمز.فيما قال الخبير السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فواز كساب العنزي، إن جماعة "الحوثي" تشكل مخاطر على المنطقة بريا وبحريا وأرضيا، لافتا إلى أن التهديد الملاحي أبرز تلك المخاطر التي يجب أن يلتف العالم الدولي إليها.وأضاف العنزي في تصريحات للدستور: "هو التهديد الملاحي يؤثر على أمن الطاقة على مستوى المملكة أو الإقليم كافة"، مشيرا إلى أن الحوثيين يسعون لابتزاز العالم عبر التأثير على سوق النفط العالمي.وتابع: "الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي سواء لوجيسيتا أو سياسيا أو استراتيجيا، وتهديده لمضيق باب المندب، يأتي امتداد لتهديدات إيران لمضيق هرمز، وأساليبه الملتوية في الحروب غير المباشرة منذ 40 عاما"، لافتا إلى أن استهداف السفن مؤشر لاستمرار النهج السياسي الهمجي الذي بدا أن ينكشف على مستوى العالم أجمع.وأكد أن السعودية تقوم بدورها في الحد من التوسع الإيراني، خوفا من التهديدات والمخاطر التي بدأت تنكشف للعالم من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط.