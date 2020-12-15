سيدة تتهم طليقها بسرقتها بالمرج

حررت سيدة محضرا بقسم شرطة المرج، تتهم فيه طليقها بسرقة أموالها ومصوغاتها بعد طلاقهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقالت المجنى عليها "نجوى. ا"، في أقوالها، إنه حدثت مشاكل وخلافات كثيرة بينهما لتعاطيه المواد المخدرة ورفضه العمل محاولا الحصول على ورثها من والدها أولا بأول.وأضافت أنها تنازلت عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، وبعد إتمام الطلاق حضر المتهم لأخذ أغراضه الشخصية من الشقة، وقام بسرقة أموالها ومصوغاتها، وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها وعلى شقيقها الأصغر محدثا بهما إصابات.