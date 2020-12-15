غدًا.. تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة والجيزة ومطروح

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية بمحافظات القاهرة والجيزة ومطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية.ويشمل القرار كلا من الطلاب والمعلمين والعاملين بالمعاهد الأزهرية، على أن تنتظم حركة العمل بالقطاعات لاستكمال الأعمال الموكلة إليهم.