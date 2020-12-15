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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تطلب معلمين لإحدى مدارس اللغات بالمنوفية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:38 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر عدد من فرص العمل الجديدة، بإحدى مدارس اللغات بالمنوفية وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة 4 مدرسين Math و5 مدرسين لغة إنجليزية حتى 50 سنة.

كما تحتاج المدرسة مدرسيّن حاسب آلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس حاسب آلي، وأيضا 3 مدرسين علوم، ومدرسين نشاط مسرح، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة خريج كلية تربية نوعية، من الجنسين على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف على 40 سنة، كما تطلب المدرسة 7 عاملات نظافة و3 عاملات صيانة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 50 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 2519266، أو التوجه لمقر المدرسة في الكيلو 3، طريق شبين الكوم، قويسنا، المنوفية.

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