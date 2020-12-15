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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: اتفاق بريكست ليس أكيدًا ولا مستبعدًا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:30 م
ميركل
ميركل
وكالات
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صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن نتيجة مفاوضات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني، مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به ميركل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عبر الفيديو لكتلة تحالفها المسيحي.

ونقل مشاركون عن ميركل قولها إن التوصل إلى اتفاق ليس أكيدا ولا مستبعدا.

وأشارت ميركل إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونُقِل عن ميركل قولها إنه "سيكون من المرغوب فيه أن يتم التوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا لكنها لا يمكنها أيضا أن تقول إنه سينجح.

كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى، وثمة تخوفات من أن تؤدي الإجراءات والضوابط إلى شل حركة المرور في خط العبارة المهم الرابط بين دوفر وكاليه عبر القناة الإنجليزية.

ومن الناحية النظرية، فإن هناك وقتا للمفاوضات حتى قبل رأس السنة بقليل، غير أن الاتفاقية ستحتاج إلى المصادقة عليها من الجانبين، أو سيضطر الجانبان في هذه الحالة إلى التوافق على تطبيقها مؤقتا، وهو الأمر الذي ينتقده البرلمان الأوروبي بشدة.

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