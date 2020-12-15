شفاء معمرة تونسية 101 عام من كورونا

كشف مصدر طبي في تونس، اليوم الثلاثاء، عن شفاء معمرة من فيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للحجر الصحي.وأعلن المسئول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين غرب تونس، منصف المحمدي، عن شفاء المعمرة البالغة من العمر 101 عاما، بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوما) في منزلها في معتمدية سبيبة.وقال المحمدى لإذاعة "موزاييك" الخاصة: "إن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء".وتابع المسئول: "هي في صحة جيدة خصوصا أنها لا تعاني من أي أمراض مزمنة في السابق".ولا تزال تونس تحت وطأة الموجة الثانية من الوباء الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص، وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن أولى شحنات التلقيح المضاد للفيروس من مختبرات فايزر ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.