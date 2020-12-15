رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تمنح البنك الدولي قرضًا بمليار دولار للمساعدة في سداد ديون السودان

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:41 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
طباعة
قالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، إن الولايات المتحدة ستمنح البنك الدولي قرضا مؤقتا بقيمة مليار دولار للمساعدة في سداد متأخرات ديون السودان المستحقة للبنك، بما يفتح الباب أمام تمويل الاقتصاد السوداني المتعثر.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات مكتوبة لوكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المقرر تنفيذ هذه الخطوة خلال "الأيام المقبلة"، وستتيح للسودان استعادة القدرة على الحصول على تمويل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.

تأتي تصريحات الوزيرة السودانية بعد يوم واحد من قرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي ظلت مدرجة عليها لمدة 27 عاما.

وقالت هبة محمد علي إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية يمكن أن يسمح للسودان بالحصول على 5ر1 مليار دولار سنويا كمساعدات تنموية من مبادرة لدعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.. كما ستقدم الولايات المتحدة للسودان منحة من القمح والحاصلات الأخرى لمدة 4 سنوات.

كانت السفارة الأمريكية في السودان أعلنت، أمس، دخول إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، ووقّع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وكان السودان قد أوفى بكل مستحقات رفع اسمه من الإرهاب، حيث أودع مبلغ تعويضات الضحايا البالغ 335 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى عام 1993، بدعوى ممارسات نظام الرئيس عمر البشير، الذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.

موضوعات متعلقة

«النواب» يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«حفاظًا على نفسها».. تفاصيل قفز فتاة من «توك توك» بالعياط

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الصور

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفرالشيخ (صورة)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يعتزمان البدء في تقديم مدونة صوتية عبر الإنترنت

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

أيام زمان

«بتونس بيك».. قصة اللحن الأهم في مشوار صلاح الشرنوبي

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

بدأت بصورة.. حكاية الحب الأعظم في حياة إحسان عبدالقدوس

قبل الإغلاق.. تعرف على برنامج المركز الثقافى السويسرى

غدًا.. افتتاح معرضين لـ أبوبكر النواوى وإيمان البنا بمركز الجزيرة للفنون

مناقشة «نابليون والقرد» بمركز المحروسة.. السبت