«الأوقاف» تهدي جامعة طنطا 46 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير

استقبل الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والذي حرص على تقديم التهنئة لرئيس الجامعة، وتسليمه هدية وزارة الأوقاف لعدد من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ليستفيد بها طلاب جامعة طنطا.جاء ذلك في حضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع،￼ ￼والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ￼والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور عاطف نوير نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية، والدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق.من جهته، قدم رئيس جامعة طنطا الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مثمنًا دور الوزارة التنويري فى بناء الوعى ومحاربة الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وغرس الانتماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة.وأشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، إلى استمرار التعاون المثمر والبناء بين مديرية أوقاف الغربية وجامعة طنطا، مؤكدًا دعم جامعة طنطا الكامل لمديرية أوقاف الغربية ومساندتها في أداء رسالتها.من جانبه، أهدى فضيلة الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلي جامعة طنطا، بواقع 6 مجموعات لرئيس الجامعة، و12 مجموعة لكلية التربية، و22 مجموعة لكلية الآداب، و6 مجموعات لكلية الحقوق.