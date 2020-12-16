تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020



حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا يوميًا ليسود اليوم الأربعاء 16 - 12 - 2020 نهارا طقسا معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلًا على جميع الأنحاء.



وعن الرياح:

1 - البحر المتوسط ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

2 - البحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن سقوط الأمطار في المحافظات وتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل متغير تمامًا يوميًا ليسود اليوم الأربعاء 16 - 12 - 2020 نهارا طقسا معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلًا على جميع الأنحاء.وعن الرياح:1 - البحر المتوسط ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.2 - البحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



1 - أمطار متوسطة على مناطق (القاهرة الكبرى - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نحل - كاترين - دمياط - بورسعيد - كفرالشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - رفح - العريش).

2 - أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الفيوم - بنى سويف - المنيا).



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى محافظات مصر

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 15

تصل الحرارة في وادي النطرون 19 14

طنطا 19 13

تصل الحرارة في شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

تصل الحرارة في بلطيم 18 15

مطروح 21 14

تصل الحرارة في السلوم 20 11

سيوة 19 09

تصل الحرارة في بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

تصل الحرارة في الزقازيق 20 14

المنصورة 19 13

تصل الحرارة في الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

تصل الحرارة في العريش 20 13

رفح 20 14

تصل الحرارة في رأس سدر 22 15

نخل 20 07

تصل الحرارة في نويبع 22 18

طابا 19 13

تصل الحرارة في كاترين 15 04

الطور 22 15

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 16

تصل الحرارة في مرسى علم 24 14

الفيوم 21 12

تصل الحرارة في بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

تصل الحرارة في أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

تصل الحرارة في قنا 23 12

الأقصر 23 12

تصل الحرارة في أسوان 23 13

إدفو 23 12

تصل الحرارة في أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 24 07

تصل الحرارة في شلاتين 27 18

أبو رماد 26 17

تصل الحرارة في حلايب 25 19

رأس حدربة 26 17

يطمئن المواطنون يوميا عن حالة الطقس قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي.