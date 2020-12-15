ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا بنسبة 1.6%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% مقارنة بالوقت نفسه أمس، لتصل إلى 16.5 مليون إصابة، حتى الساعة 0725 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، وهو 1.61 مليون إصابة، بزيادة 1.6% عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 5.9% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1.49 مليون إصابة.وفي فلوريدا، تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو 137 حالة وفاة.