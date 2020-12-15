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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منسقو استجابة سوريا يناشدون لتقديم الدعم لسكان مخيمات غرب البلاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:11 م
مخيمات
مخيمات
وكالات
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ناشدت منظمة سورية المؤسسات والمنظمات الإنسانية لمساعدة النازحين السوريين في شمال غربى سوريا بعد تعرضهم ليل الإثنين الثلاثاء لعاصفة مطيرة.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان لهم اليوم الثلاثاء: "اجتاحت عاصفة مطرية قوية ليل أمس الإثنين مخيمات النازحين في محافظة إدلب، وفي ريف محافظة حلب الغربي، تسببت بأضرار ضمن 23 مخيمًا يقطنها أكثر من 3609 عائلات ضمن ريف محافظة إدلب وريف حلب الغربي".

وناشد البيان "جميع المنظمات والهيئات الإنسانية، العمل السريع على تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين المقيمين في تلك المخيمات"، مطالبًا المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة القيام بواجبها في مساعدة النازحين.

وقال مدير فريق منسقو استجابة سوريا محمد حلاج إن عدد المخيمات في ريفي حلب وإدلب 1409 مخيمات، بينها 382 مخيمًا عشوائيا يعيش فيها 186 ألف شخص ويبلغ عدد سكان جميع المخيمات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص.

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