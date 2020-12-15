«الإنجيلية» تنظم «ندوة الكنيسة الخادمة في زمن المحن»

تنظم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الكنيسة الخادمة في زمن المحن"، التي تبث عبر تطبيق "زووم".ويشارك في الندوة بإلقاء كلمة روحية الدكتور القس كريس رايت، بمشاركة عدد من القساوسة بالكنيسة الإنجيلية بمصر.تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الكنيسة الإنجيلية، عن دور الكنيسة وخدمتها وقت الأزمات والمحن بالمجتمع.