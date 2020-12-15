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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية فنلندا يفوز بثقة البرلمان بشأن عودة الأطفال من سوريا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:22 م
وزير الخارجية الفنلندي
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وكالات
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فاز وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في تصويت على الثقة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بشأن تجاهله رأى مسئولين فنلنديين في عملية إعادة الأطفال الفنلنديين من مخيم للاجئين في سوريا.

وتعرض هافيستو لانتقادات شديدة بسبب دوره في جهود العام الماضي لإعادة الأطفال الفنلنديين اليتامى من مخيم الهول، موطن النازحين من الأراضي التي احتلها تنظيم (داعش).

وعلى سبيل المثال، تعرض هافيستو للانتقاد لتهميش مسئول كبير في وزارة الخارجية كان يعارض الإعادة إلى الوطن بسبب مخاوف بشأن سلامة موظفي وزارة الخارجية الذين كانوا سيتعاملون مع هذه القضية.

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت لجنة القانون الدستوري هافيستو لخرقه القوانين الإدارية، لكنها وجدت أنه لا توجد أسباب كافية لمقاضاته.

وحصل هافيستو على أصوات 101 نائب لصالحه، في حين صوّت ضده 68 نائبا في المجلس التشريعي المؤلف من 200 نائب، وتغيب ثلاثون نائبا.

يذكر أن حزب الخضر الذي ينتمي إليه هافيستو جزء من الائتلاف الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين.

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