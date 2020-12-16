"الغميضة".. صرعة الدراما فوق خشبة الحياة والوجود

عن "دار الشروق" صدر للكاتب الروائي وليد علاء الدين روايته الجديدة "الغميضة" والتي تطرح حياة فنية وفلسفية من من الحياة لخشبة مسرح، يجد فيها كلا من ولد وبنت نفسيهما وقد صارت الحياة تتفاعل وتتشكل من جديد فوق خشبة مسرحية بها من مصادر وأشكال الفرجة والانتقاء والكر والفر والإعراض بل والقرب والبعد من تلك الافكار الرائجة في العيش أو المعيشي والحياة، ليتم بناء، عتبات، وإشكاليات أو متطلبات قوام ودور فن المسرح، حيث هو أداة الوصل والاشتباك مع الجماهير، لتكتمل الفرجة، من خلال العينين، لكلا من البنت والولد.الانتقاء في "الغميضة" وبفكر كاتبها ورؤيته لكلا من المعيشي ومن قبله الإنساني والفني في قالب النص الغائر في مسارات التراجيكوميديا، بجانب السخرية بحس فلسفي لاذع هو أداة للشوف والدلالة وتفعيل خيط البداية بالوسط الدرامي، حتى الذرى أو ذروة الحدث "الإشكالي" من وجهة النظر المدققة في حتمية الدفع بآلية المعرفة كفكرة رئيسية، اعتمدها المؤلف للبحث عن أساليب للإخفاء من قبل البشر بلا مصارحة ولا وضوح، بل عبر الماسكات أو الأقنعة، وهي دلالة قابلة للتأويل، فنيا ومسرحيا من قبل وبعد، حتى فيما يخص عتبات "أرسطية" عودة ل "أرسطو" بحتة، وهي الذي استحضرها المؤلف وليد علاء الدين بمهارة، ليغوص في متن فكرته ليطرح السؤال في نهاية النص بعد غموض الإإنسان.من هو الفائز في النهاية، نهاية لعبة "الغميضة" ومن يجيد او أجاد استخدام القناع والحجب، الكاتب يرمي بآليات التهشيم لنزع وتكسير ماسمي أو ما اصطلح على تسميته بـ"الحائط الرابع" وهو مصطلح مسرحي معروف يرمي ويطمح ويجلي من صيغة اشتباك الجمهور أو المشاهد مع النص المعروض في حالة تواصل وتفاعل يرجى منه عملية التوحد قبل التطهر وعبر المشاركة، ولكنه في نص روائي، من القطع الصغير.رواية "الغميضة" التي تقع في 107 صفحة من القطع المتوسط تغوص بتغول فلسفي واع وفني في تشريح ملامح البشر في الباطن قبل الظاهر رغم أن بطلتا الرواية أو من بنيت عليهما الرواية هما، البنت والولد اللذان مثلا صورة حادة وجارحة وجادة بل مفرطة في الحساسية فيما يخص " المثال" أو الأنموذج الذي يحاكم المؤلف من خلاله كل سلوكيات البشر ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.الرواية صادرة عن دار الشروق، وتضاف لقائمة أعمال إشكالية لمؤلفها وليد علاء الدين الذي يكتب الشعر والمسرح والرواية وهو الحاصل على ماجستير علوم الإعلام من جامعة القاهرة ومولود بالإسكندرية ويقيم بالإمارات ويعمل في الصحافة الثقافية وصدر له من قبل روايتان "كيميا" "ابن القبطية" وفي الشعر "تردني لغتي" "تفسر أعضاءها للوقت"، وفي المسرح "العصفور" وهي الحاصلة على جائزة الشارقة للإبداع الأدبي وجائزة ساويرس كأفضل نص مسرحي، وليد علاء الدين له أيضًا إصدارات في أدب الرحلة منها " خطوة باتساع الأزرق " وفي الدراسات الثقافية كتاب أو عنوان واحد وحيد من ثلاثة أجزاء وهو " واحد مصري".