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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ندوة للتوعية بأهمية الإجراءات الوقائية من كورونا بمدارس الأقصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:30 م
كورونا في المدارس
كورونا في المدارس
هدى الأمير
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عقدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، برعاية دكتور محمد السيد وكيل الوزارة، وهشام عبدالستار مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، ندوة تثقيفية بمدرسة الأقباط الاعدادية بنين، عن التوعية المجتمعية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بحضور مجلس أمناء المدرسة، والدكتورة سها محفوظ مدير إدارة الثقافة الصحية، وياسر على عبدالحميد مدير المدرسة، وسوسن محمد مسئول الثقافة الصحية بمديرية الصحة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الندوات نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، شملت المدارس بإدارات الأقصر والطود والزينية وأرمنت وإسنا.

وتناولت الندوة عدة جوانب منها: ضرورة ارتداء الكمامة خصوصا في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، والتطهير المستمر وتعقيم الأسطح، وأهمية التباعد الاجتماعي.

كما تناولت الندوة أهمية التغذية السليمة لرفع المناعة والاهتمام بممارسة الرياضة، وتوعية المعلمين وأهمية دورهم في توعية الطلبة، والتعامل الصحيح مع أي طالب مصاب.

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