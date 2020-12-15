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اقتصاد

المهندس أحمد عصام رئيسًا تنفيذيًا لشركة فودافون إنجلترا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:17 م
فودافون
فودافون
طارق عتمان
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أعلنت فودافون العالمية، اليوم، تولي المصري المهندس أحمد عصام رئيسا تنفيذيا لشركة فودافون إنجلترا.

كان المهندس أحمد عصام قد تولى منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة الأسواق الأوروبية بدءا من سبتمبر 2016، تقديرًا لجهوده وإنجازاته في السوق المصرية على مدى العامين الماضيين.

وتضم مجموعة الأسواق الأوروبية 8 أسواق، هى: «أيرلندا- البرتغال- اليونان- رومانيا- جمهورية التشيك- المجر- ألبانيا- مالطا».

وبذلك يصبح المهندس أحمد عصام أول مصري يشغل منصبًا مماثلًا في مجموعة فودافون العالمية ضمن فريق العمل التنفيذي، بقيادة فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، ليقود 8 أسواق من الأسواق الهامة في المجموعة.

وكان المهندس أحمد عصام قد قاد شركة فودافون مصر لمدة عامين، واجه فيهما تحديات قوية، وأدار خلالها دفة القيادة بمهارة وحقق نجاحات كبيرة تحسب له ولفريق العمل بفودافون.

وتعد شركة فودافون مصر من أكثر الأسواق نجاحا في مجموعة فودافون العالمية، وتتصدر الشركة بمصر سوق المحمول من حيث أعداد المشتركين ومعدلات الأداء، وحصلت للعام السادس على التوالى على لقب «أفضل جهة للعمل بين شركات القطاع الخاص» طبقا لإحصائيات عالمية.

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