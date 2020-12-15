استمرار تلقى أوراق المرشحين لبرلمان الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تواصل اللجان المشرفة لتلقي أوراق الترشح لانتخابات برلمان الشباب 2020، وذلك بالتزامن مع اليوم الثالث من فتح باب الترشح، الذي يستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، حيث تستقبل مقرات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، المرشحين المحتملين للتقدم بطلبات ترشحهم بنظامي الفردي والقائمة "إلكترونيًا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، كنموذج لمحاكاة مجلس النواب.ويشارك في هذه الانتخابات نحو 20549 ألف شاب وشابة من أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية،‮ ‬تتراوح أعمارهم بين 18- 25 عامًا‮ يحق لهم الاقتراع في‮ ‬الاستحقاق الانتخابي.وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعدت شاشة إلكترونية للعملية الإنتخابية متضمنة المرشحين علي المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظات إلى مرحلتين، المرحلة الأولى، وتضم 14 محافظة (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر)، وتجري عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر، وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين.بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتجري عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين.وتجري العملية الانتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدًا، بينما مقاعد القائمة 298 مقعدًا، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، ويكون الفصل التشريعي مكونًا من دورى انعقاد (عامين)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عامًا واحدًا، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين (الفردي أو القائمة) من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح إلكترونيا.