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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 6 سنوات لبائع هتك عرض نجلته بالإسكندرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:07 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض نجلته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عزت عبداللاه منصور، وأحمد عزت مزيد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

ترجع أحداث القضية رقم 9273 لسنة 2020 جنايات العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها بهتك عرض ابنتها داخل محل سكنهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهم ع.م.م، بائع، بهتك عرض نجلته المجني عليها ب.ع، بعد قيامه بملامسة أماكن العفة من جسدها عدة مرات.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض نجلته انتقاما من زوجته نظرًا لتقصيرها في العلاقة الحميمة وسوء معاملته أمام نجلته، فقرر ارتكاب الواقعة كيدًا في زوجته فقامت المجني عليها بإبلاغ والدتها بأفعال والدها فقررت الأم تحرير محضر للزوج، وبعرضه على النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

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