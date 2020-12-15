محافظ الإسكندرية يخصص 10 سيارات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون

خصص اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ١٠ سيارات صرف صحي لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي منتزه ثان، خلال النوة الحالية.. جاء ذلك أثناء جولة المحافظ بمنطقة طوسون لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بها.وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون، من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة طوسون لتسهيل تصريف مياه الأمطار.شارك في الجولة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، واللواء أمجد أنور مدير إدارة مرور الإسكندرية، واللواء أشرف بهجت رئيس حي منتزه ثان.وكانت قد شهدت منطقة طوسون، شرق الإسكندرية، غرق العديد من شوارعها الرئيسة بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة اليوم، حيث ارتفع منسوب المياه بالمنطقة التي تعد إحدى البؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار التي أعلنتها المحافظة.ورصد «الدستور» حالة غرق الشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة طوسون والشارع الموازي لخط رشيد، والذي غمرته المياه، حيث ارتفع منسوب المياه ليغطي قضبان القطار.