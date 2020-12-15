تزايد أهمية قضية التغير المناخى للبنوك المركزية فى أنحاء العالم

تزايدت أهمية قضية التغير المناخي بالنسبة للبنوك المركزية في أنحاء العالم، وذلك وفقًا لتقريرين نشرتهما "شبكة تخضير النظام المالي"، اليوم الثلاثاء.يذكر أن هذه الشبكة هي اتحاد عالمي يضم أكثر من 80 مصرفًا مركزيًا وهيئة رقابية.من جانبها، قالت زابينه ماودرر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، إن قضية التغير المناخي " تتحرك على أجندة البنوك المركزية إلى أعلى على نحو ملحوظ، وثمة زيادة في البنوك المركزية التي تستثمر بشكل مستدام".وأظهرت نتائج استطلاع أجرته الشبكة وشارك فيه 40 مصرفًا مركزيًا أن 88% من هذه البنوك قالت إنها تراعي أو تدرس مراعاة الاستدامة في استثماراتها.وأظهر تقرير آخر للشبكة أن الغالبية الكبيرة من البنوك المركزية ترى أن هناك مجالًا لأخذ المخاطر المتعلقة بالمناخ في اعتبارها في إطار سياستها النقدية، وقد شارك في الاستطلاع الأخير 26 مصرفًا مركزيًا.وأضافت ماودرر، التي تترأس مجموعة العمل المسئولة عن إصدار تقارير الشبكة، أن هناك "مصارف مركزية تنظر إلى التغير المناخي باعتباره تحديًا كبيرًا نظرًا لتداعياته المحتملة على الاقتصاد وإطار العمل المتعلق بالسياسة النقدية".ونوهت ماودرر إلى أن البنوك المركزية لديها تفويضات مختلفة، وبالتالي فليس لديها نفس المجال لاتخاذ إجراءات خاصة بالمناخ.