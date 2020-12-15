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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زعيم الأغلبية الجمهورية بالشيوخ الأمريكي يهنئ بايدن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بايدن
بايدن
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هنأ ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي الديمقراطي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بما يمثل اعترافا لأول مرة بفوزهما في الانتخابات الأخيرة التي جرت أوائل نوفمبر الماضي.

وقال "ماكونيل" في تصريحات له اليوم: "لقد قال المجمع الانتخابي كلمته، ولذلك أرغب في تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ليس غريبا على مجلس الشيوخ، فقد كرس نفسه للعمل العام منذ سنوات عديدة".

وأضاف ماكونيل: "إن الكثيرين منا كانوا يأملون في أن تفضي الانتخابات الرئاسية إلى نتائج مختلفة، غير أن نظامنا الحاكم لديه معايير إجرائية تحدد من سيؤدي القسم يوم تنصيب الرئيس في 20 يناير المقبل".

كما امتدح "ماكونيل" تولي "هاريس"، نائبة لبايدن، فقال: "يمكن للأمريكيين أن يفتخروا بأن بلادهم لديها امرأة تتولى منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق".

وجاءت تصريحات زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بعد يوم من مصادقة المجمع الانتخابي رسميا على فوز بايدن وبعد تنامي أعداد أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين ممن يعترفون ببايدن رئيسا منتخبا، وكان "ماكونيل" قد رفض الرد على أسئلة، أمس الإثنين، بشأن وضع بايدن.

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