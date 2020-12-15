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سياسي

محمد الشريف يكتب: "تنسيقية شباب الأحزاب" كيف تصل لـ"سياسة بمفهوم جديد"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:20 م
محمد الشريف
محمد الشريف
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منذ اللحظة الأولى لتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعقد الاجتماعات التحضيرية للتأسيس، وهي تضم فى طياتها عددًا من الشباب المتنوعين فكريًا، من القوى السياسية الوطنية المختلفة، فمنها أحزاب اليسار والناصري وأحزاب الفكر الوسطي وكذلك الشباب السياسيين المستقليين بأفكارهم المختلفة.

وأصبحت التنسيقية منذ إعلان تأسيسها في أبريل ٢٠١٨، عقب دعوة الرئيس الفتاح السيسي، لتنمية الحياة السياسية، وتم تدشين التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية، فهي أسهمت فى إحداث حراك فى الشارع السياسي المصرى بين مختلف فئات الشباب.

المتابع الجيد لأنشطة وفعاليات تنسيقية شباب الأحزاب يجد أنها تخرج من رؤية سياسية شاملة، ويأتى ذلك نتيجة التنوع السياسي الموجود بداخلها، فعندما يُطرح قضية أو ورقة عمل يتم تجهيزها على طاولة اجتماعات شباب التنسيقية يشارك فيها كل الأعضاء بأفكارهم المختلفة المؤيدة والمعارضة وتخرج ورقة عمل تشمل تلك الأفكار بصورة هادفة ومنسقة يتم تنفيذها على أرض الواقع، منها مشروع قانون تقسيم الدوائر، وما أحدثته من نقله مختلفة فى لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والشخصيات السياسية من أجل الاستماع وعرض وجهات النظر حول القانون، كذلك إصدار عدد من اللجان الداخلية بالتنسيقية لعدد من القراءات والدراسات حول عدد من القضايا فى المجالات المختلفة سواء البيئية أو الاجتماعية أو الأمنية وهو ما أثُري فى الحياة السياسية.

رفعت التنسيقية شعارًا لها "سياسة بمفهوم جديد"، فهو الشعار الأنسب للمرحلة الحالية، فعلى الرغم من الرؤى والأفكار والنقاشات والاختلاف فى الرأى حول القضايا المختلفة، ولكنهم يتفقون على مبدأ واحد هو حماية وحب الوطن، يتفقون على الحفاظ على مقدسات الوطن والهوية الوطنية، يتفقون على التضحية من أجل الوطن، يتفقون على إعلاء قيمة الوطن فى الأجيال الناشئة، يتفقون على مواجهة العدو والتصدى للمخاطر الخارجية ومواجهة أفكار التطرف الخارجية من أجل الوطن.

تطبيقهم لشعار "سياسة بمفهوم جديد" تحقق من خلال أعضائها من خلال تطبيق الشعار وترجمته على أرض الواقع، فالهدف هو الوصول إلى طريق الديمقراطية وإن اختلفت الطرق، فتجد الليبرالي بجوار اليساري بجوار الناصري والمستقلين يتفقون فيما بينهم على الهدف ويختلفون فى كثير من الأحيان على التفاصيل، لكن هذا الاختلاف الصحي لا يفسد التفاهم أو النقاش للوصول إلى الغاية.

وبالطبع لايختلف أحد على أن الغاية هى الوصول بمصر إلى بر الأمان وإلى مزيد من الاستقرار وفتح الطريق الحقيقي أمام الديمقراطية بالطرق الشرعية والقانونية التى كفلها الدستور، وهو ما تحقق على أرض الواقع، فرغم الاختلافات فى الأفكار فإن تطبيق مقولة شعار "سياسة بمفهوم جديد" قد تحقق بالفعل وكانت أولى ثماره ما حدث فى غرفة عمليات المركزية للتنسيقية التى بدأت مع انطلاق حملات الدعاية لمجلس الشيوخ وصولا إلى تحقيق فوز كبير لشباب التنسيقية فى الغرفتين التشريعيتين، محققين النسبة الأكبر للتواجد الشبابي داخل البرلمان المصرى منذ تأسيسه.


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