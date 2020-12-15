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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اليوم السابع» تتصدر المرشحين لجائزة الصحافة الذكية من دبى مع صحيفتين إماراتيتين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:30 م
خالد صلاح.
خالد صلاح.
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تصدرت مؤسسة اليوم السابع، قائمة المرشحين لفئة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، إلى جانب صحيفتين إماراتيتين بارزتين، ومن المقرر إعلان الفائز بالجائزة المرموقة عبر الفيديو الأسبوع المقبل.
وأعلن نادى دبى للصحافة، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة الصحافة العربية فى تسعة فروع مع حجب فرعى الصحافة الإنسانية والكاريكاتير لعدم استيفاء المتقدمين للشروط، وبحسب القائمة المعلنة تصدرت "اليوم السابع" فرع الصحافة الذكية الذى تُمنح جائزته لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وذلك إلى جانب صحيفتى "الإمارات اليوم" و"الرؤية" الإماراتيين.
وكانت مؤسسة "اليوم السابع" قد رُشّحت من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور اليوم السابع فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.
وبحسب بيان إدارة الجائزة، من المقرر إعلان الفائزين فى كل الفروع 23 ديسمبر الجارى، بينما يُنافس على الجائزة الزميل محمد أسعد من صحيفة "صوت الأمة" فى فئة "الصحافة الاستقصائية"، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات المصرية فى فئات الشباب والصحافة الثقافية والصحافة السياسية.

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