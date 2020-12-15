البرازيل: إصابات كورونا تصل لـ93ر6 مليون

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 93ر6 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 181 ألفا و835.ووفقا للبيانات، تعافى 16ر6 مليون حالة من المصابين بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعا.