رئيس الجزائر يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:51 م
وكالاتطباعة
هنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب تبون: "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين، أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، حظا موفقا".
وكتب تبون: "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين، أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، حظا موفقا".