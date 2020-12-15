رئيس الجزائر يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وكتب تبون: "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين، أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، حظا موفقا".